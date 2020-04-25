Головна Новини
25 квітня • оновлено в 19:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

"А де маска?" Різатдінова винесла сміття в сексуальному вбранні

3.6т
Читати матеріал російською

Знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова вирішила розважитися на карантині в Києві, відправившись виносити сміття у вечірній сукні.

Бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро вразила своїх шанувальників сміливим вбранням, проте викликала у багатьох питання про відсутність захисної маски на обличчі.

Анна Різатдінова

Анна Різатдінова

@anna_rizatdinova

Анна Різатдінова

Анна Різатдінова

@anna_rizatdinova

Анна Різатдінова

Анна Різатдінова

@anna_rizatdinova

Анна Різатдінова

Анна Різатдінова

@anna_rizatdinova

Анна Різатдінова

Анна Різатдінова

@anna_rizatdinova

Анна Різатдінова

Анна Різатдінова

@anna_rizatdinova

Анна Різатдінова

Анна Різатдінова

@anna_rizatdinova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Різатдінова в одному зі столичних супермаркетів спортсменка сіла на шпагат, прямо під час покупок.

Нагадаємо, що Різатдінова разом зі своїм партнером Олександром Прохоровим програла у фіналі шоу "Танці з зірками". Почесне звання нової танцювальної легенди країни отримали Ксенія Мішина і Женя Кот.

До цього Різатдінова знялася в календарі Drive Time на 2020 рік від чоловічого глянцю XXL, розбурхавши шанувальників.

Крім того, Різатдінова зізналася, що до сих пір не сприймає ситуацію з анексією Росією Криму.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Карантин в Україні
Особа
Ганна Різатдінова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
30
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Ризатдинова и мусор, мусор - и Ризатдинова.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Qurd Boz
Qurd Boz
Бррр !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Bad News Bears
VS
FURIA
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Team Liquid
VS
MIBR
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Imperial
VS
Isurus
Победа Imperial
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Team Vitality
Победа Complexity
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.47 Сделать ставку
Orgless
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,48 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа Evil Genuises
1.55 Сделать ставку
Isurus
VS
BOOM
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Dignitas
VS
NiP
Победа NiP с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку