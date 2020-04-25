Знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова вирішила розважитися на карантині в Києві, відправившись виносити сміття у вечірній сукні.

Бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро вразила своїх шанувальників сміливим вбранням, проте викликала у багатьох питання про відсутність захисної маски на обличчі.

Анна Різатдінова @anna_rizatdinova

Анна Різатдінова @anna_rizatdinova

Анна Різатдінова @anna_rizatdinova

Анна Різатдінова @anna_rizatdinova

Анна Різатдінова @anna_rizatdinova

Анна Різатдінова @anna_rizatdinova

Анна Різатдінова @anna_rizatdinova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Різатдінова в одному зі столичних супермаркетів спортсменка сіла на шпагат, прямо під час покупок.

Нагадаємо, що Різатдінова разом зі своїм партнером Олександром Прохоровим програла у фіналі шоу "Танці з зірками". Почесне звання нової танцювальної легенди країни отримали Ксенія Мішина і Женя Кот.

До цього Різатдінова знялася в календарі Drive Time на 2020 рік від чоловічого глянцю XXL, розбурхавши шанувальників.

Крім того, Різатдінова зізналася, що до сих пір не сприймає ситуацію з анексією Росією Криму.

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