82-річна бабуся-бодібілдер побила грабіжника столом

Літня любителька бодібілдингу побила грабіжника, який заліз в її будинок в американському місті Рочестер, штат Нью-Йорк.

82-річна Уіллі Мерфі розповіла, як незнайомець з'явився перед її будинком близько 23-ї години вечора в четвер, 21 листопада. Він постукав у двері і попросив викликати швидку допомогу. Коли старенька не пустила його всередину, він вибив двері.

"Він вибрав не той будинок, щоб вломитися", - говорить Мерфі. Незважаючи на поважний вік, вона щодня відвідує спортзал, піднімає 102 кілограми в становій тязі і займала призові місця на змаганнях з бодібілдингу.

Старенька схопила стіл і вдарила ним зловмисника. "Стіл вщент, - розповідає вона. - Він падає, а я стрибаю по ньому". Потім Мерфі вилила на чоловіка пляшку шампуню. "Хапаю щітку, - згадує вона. - Він тягне її на себе. Я б'ю його щіткою".

Бійку перервали поліцейські, які прибули після дзвінка, який встигла зробити Мерфі. Вони схвалили її дії і сфотографувалися з нею на ганку. Зловмисник був доставлений в лікарню.

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