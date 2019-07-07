7-разова чемпіонка світу з Росії знялася повністю голою в 50 років

Семиразова абсолютна чемпіона світу з бодібілдингу Наталія Бистрова взяла участь у відвертій фотосесії.

Триразова переможниця фітнес-конкурсу "Міс Всесвіт" виклала оголені знімки у себе в Instagram, викликавши справжній фурор серед шанувальників.

Наталя, якій 26 липня минає 51 рік, сидить в кадрі абсолютно роздягненою. В руках у спортсменки музичні інструменти.

Наталія Бистрова Instagram

Наталія Бистрова Eastlab

Наталія Бистрова Eastlab

Наталія Бистрова Eastlab

Наталія Бистрова Eastlab

Наталія Бистрова Eastlab

Наталія Бистрова Eastlab

Наталія Бистрова Instagram

Наталія Бистрова Instagram

Наталія Бистрова Instagram

Наталія Бистрова Instagram

Крім того, фітнес-чемпіонка виклала і відео про те, як проходили зйомки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше унікальна фітнес-модель вразила Instagram оголеною фотосесією. Дівчина виклала кадри у себе в обліковому записі.

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