7-разова чемпіонка світу з Росії знялася повністю голою в 50 років

Семиразова абсолютна чемпіона світу з бодібілдингу Наталія Бистрова взяла участь у відвертій фотосесії.
Триразова переможниця фітнес-конкурсу "Міс Всесвіт" виклала оголені знімки у себе в Instagram, викликавши справжній фурор серед шанувальників.
Наталя, якій 26 липня минає 51 рік, сидить в кадрі абсолютно роздягненою. В руках у спортсменки музичні інструменти.
Наталія Бистрова
Наталія Бистрова
Eastlab
Наталія Бистрова
Eastlab
Наталія Бистрова
Eastlab
Наталія Бистрова
Eastlab
Наталія Бистрова
Eastlab
Наталія Бистрова
Eastlab
Наталія Бистрова
Наталія Бистрова
Наталія Бистрова
Наталія Бистрова
Крім того, фітнес-чемпіонка виклала і відео про те, як проходили зйомки.
Підготовка до Змагань для мене завжди по-справжньому творчий процес. І обов'язково включає фотосесії з різними цікавими ідеями. Відео з фотосесії 2017 року з @adelgizatullin. Я вдячна судьбе🙏что вона звела мене з таким талановитим фотографом. Який мене так чуйно відчуває і, якому я можу повністю доверять🤗. Сподіваюся, що в цю підготовку ми з тобою реалізуємо ще кілька нових, може бути навіть зовсім несподіваних ідей😉 А фото з цієї сміливої, але дуже делікатній фотосесії дивіться в наступному посте😜 # фотосесія # суперфотограф # фотографказань # тренер # чемпіонкаміра # женскійклассіческійбодібілдінг # подготовкаксоревнованіям # модель #motivation #fitnessgirl #womansphysique @adelgizatullin
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше унікальна фітнес-модель вразила Instagram оголеною фотосесією. Дівчина виклала кадри у себе в обліковому записі.
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