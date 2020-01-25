32-річний незайманий: футболіст зберіг цноту й одружився на Міс Всесвіт

Гравець в американський футбол Тім Тібоу, який беріг цноту і давав собі обіцянку не займатися сексом до весілля, одружився на власниці титулу "Міс Всесвіт-2017".

Тім Тібоу і його кохана instagram.com/demileighnp

У першій половині січня 32-річний спортсмен оголосив про заручини з красунею Демі-Лей Нель-Петерс, чия батьківщина – ПАР. А двома тижнями пізніше відбулася церемонія одруження, яку вирішили провести там же, в Південно-Африканській Республіці.

Тім Тібоу, який виступав у найсильнішій в світі лізі для американського футболу НФЛ за "Денвер Бронкос" і "Нью-Йорк Джетс", є досить релігійним християнином. Зокрема, спортсмен стверджував, що у нього безліч вимог до майбутньої нареченої, в числі яких "любов до Ісуса" і готовність усиновити дітей. Кілька років тому Тібоу привселюдно оголосив, що планує залишатися незайманим до весілля.

Пропонуємо помилуватися іншими фотографіями красивої пари.

Тім Тібоу і його кохана instagram.com/demileighnp

Тім Тібоу і його кохана instagram.com/demileighnp

Тім Тібоу і його кохана instagram.com/demileighnp

Тім Тібоу і його кохана instagram.com/demileighnp

"Міс Всесвіт-2017" Демі-Лей Нель-Петерс instagram.com/demileighnp

"Міс Всесвіт-2017" Демі-Лей Нель-Петерс instagram.com/demileighnp

"Міс Всесвіт-2017" Демі-Лей Нель-Петерс instagram.com/demileighnp

"Міс Всесвіт-2017" Демі-Лей Нель-Петерс instagram.com/demileighnp

"Міс Всесвіт-2017" Демі-Лей Нель-Петерс instagram.com/demileighnp

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі знайшли "гарячі" фото українки, яка продала цноту за 1,3 млн євро.

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