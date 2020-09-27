3-разова чемпіонка світу з України вразила мережу тілом в бікіні

Максим Іншаков Роздягальня 01:45, 28.09.2020

Абсолютна чемпіонка України з фітнесу та триразова чемпіонка світу в категорії "фітнес-бікіні" Анна Круковська викликала справжній фурор в соцмережах своїми фотографіями з відпочинку.

32-річна уродженка Черкас виклала знімки з турецької Аланії і зібрала масу захоплених коментарів в Instagram.

Шанувальники спортсменки відзначають її неймовірні жіночні форми і спортивне тіло. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися зовнішністю нашої співвітчизниці.

Анна Круковська на березі басейну
Instagram Анни Круковської
Анна Круковська
Instagram Анни Круковської
Анна Круковська сидить на березі басейну
Instagram Анни Круковської
Анна Круковська в маслі
Instagram Анни Круковської
Анна Круковська на набережній
Instagram Анни Круковської
Анна Круковська захопила пружними стегнами
Instagram Анни Круковської
Анна Круковська в рожевому
Instagram Анни Круковської
Коментарі під фото
Instagram Анни Круковської

Як повідомляв OBOZREVATEL, срібна призерка чемпіонатів Європи та світу, переможниця міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу Анна Скворцова викликала фурор в Instagram оголеною фотографією.

29-річна українка виклала в мережу знімок, на якому зображена в ліжку разом зі своїм чоловіком.

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