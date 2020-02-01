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1 лютого • оновлено в 23:04
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2-метрова чемпіонка повністю роздяглася для популярного журналу

1.8т
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Австралійська професійна баскетболістка Ліз Кембідж, яка виступає в жіночої національної баскетбольної асоціації за клуб "Лас-Вегас Ейсес", викликала фурор серед шанувальників.

28-річна красуня з ростом 203 см знялася повністю оголеною для знаменитого журналу ESPN Body Issuе 2019.

Вже з раннього дитинства Ліз відрізнялася високим зростом, через що піддавалася глузуванням з боку своїх однокласників. Так у віці десяти років її зріст становив приблизно 183 см, а до 14 років - 196 см. У 2012 році Кембідж завоювала бронзові нагороди Олімпіади в Лондоні, а в 2018-м - "золото" на Іграх Співдружності.

Ліз Кембідж

Ліз Кембідж

ESPN

Ліз Кембідж

Ліз Кембідж

Ліз Кембідж

Ліз Кембідж

Ліз Кембідж

Ліз Кембідж

ESPN Body Issuе 2019

Ліз Кембідж

Ліз Кембідж

ESPN Body Issuе 2019

Ліз Кембідж

Ліз Кембідж

ESPN Body Issuе 2019

Ліз Кембідж

Ліз Кембідж

ESPN Body Issuе 2019

Ліз Кембідж

Ліз Кембідж

ESPN Body Issuе 2019

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Знаменита гімнастка знялася повністю оголеною для журналу - опубліковані фото і відео

Раніше для ESPN Body Issuе 2019 оголеними знялися футболістка збірної США Келлі О'Хара, американська фігуристка Ешлі Вагнер і знаменита серфінігістка Лейка Пітерсон.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
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