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12 жовтня • оновлено в 23:45
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19-річна знаменита українська тенісистка похвалилася фото без білизни

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Друга ракетка України Даяна Ястремська після того, завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Тяньцзіня з тенісу, взяла участь в офіційній фотосесії.

Одеситка з'явилася перед фотографами в розкішному топі, який був надітий на голе тіло, і абсолютно не приховував всі деталі інтимних частин тіла спортсменки. Фанати не змогли пройти повз таку красу і в Instagram тенісистки залишили сотні коментарів, захоплюючись її вигинами і опуклостями.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Instagram

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Instagram

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Даяна дійшла до 1/4 фіналу турніру WTA з призовим фондом $ 500 000 в Тяньцзіні (Китай).

Днями 19-річна Даяна Ястремська встановила рекорд в світовому рейтингу, вперше піднявшись на 23-е місце в світовому реєстрі.

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Особа
Даяна Ястремська
Місце
Китай Тяньцзінь
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