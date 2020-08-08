18-річна чемпіонка України в купальнику захопила мережу красою

Максим Іншаков Роздягальня 15:54, 8.08.2020 Оновлено: 16:02, 8.08.2020

18-річна чемпіонка України серед юніорів в бігу на дистанції 200 і 400 метрів Марія Буряк зібрала безліч захоплених відгуків в інтернеті, похвалившись своєю пляжною фотосесією на березі Дніпра.

Користувачі в коментарях під знімками гiдно оцінили розкішну зовнішність юної українки, заваливши її компліментами і зізнаннями в коханні.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Марія Буряк на пляжі
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк з піском
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк позує на тлі правого берега Києва
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк в проофіль
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк в жовтому купальнику
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк демонструє розкішний прес
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк кривляється
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк на одному з тренувань
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк в синьому купальнику
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк на березі моря
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк після пробіжки
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк перед тренуванням
Instagram Марії Буряк
Коментарі під фото Марії Буряк
Instagram Марії Буряк
Коментарі під фото Марії Буряк
Instagram Марії Буряк
Коментарі під фото Марії Буряк
Instagram Марії Буряк
Коментарі під фото Марії Буряк
Instagram Марії Буряк
Коментарі під фото Марії Буряк
Instagram Марії Буряк
Коментарі під фото Марії Буряк
Instagram Марії Буряк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала численних передплатників в Instagram спокусливим лiтнiм фото.

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Спорт Роздягальня

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