18-річна чемпіонка України в купальнику захопила мережу красою

Марія Буряк на київському пляжі.
18-річна чемпіонка України серед юніорів в бігу на дистанції 200 і 400 метрів Марія Буряк зібрала безліч захоплених відгуків в інтернеті, похвалившись своєю пляжною фотосесією на березі Дніпра.
Користувачі в коментарях під знімками гiдно оцінили розкішну зовнішність юної українки, заваливши її компліментами і зізнаннями в коханні.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.
Марія Буряк на пляжі Instagram Марії Буряк
Марія Буряк з піском Instagram Марії Буряк
Марія Буряк позує на тлі правого берега Києва Instagram Марії Буряк
Марія Буряк в проофіль Instagram Марії Буряк
Марія Буряк в жовтому купальнику Instagram Марії Буряк
Марія Буряк демонструє розкішний прес Instagram Марії Буряк
Марія Буряк кривляється Instagram Марії Буряк
Марія Буряк Instagram Марії Буряк
Марія Буряк на одному з тренувань Instagram Марії Буряк
Марія Буряк в синьому купальнику Instagram Марії Буряк
Марія Буряк на березі моря Instagram Марії Буряк
Марія Буряк після пробіжки Instagram Марії Буряк
Марія Буряк перед тренуванням Instagram Марії Буряк
Коментарі під фото Марії Буряк Instagram Марії Буряк
Коментарі під фото Марії Буряк Instagram Марії Буряк
Коментарі під фото Марії Буряк Instagram Марії Буряк
Коментарі під фото Марії Буряк Instagram Марії Буряк
Коментарі під фото Марії Буряк Instagram Марії Буряк
Коментарі під фото Марії Буряк Instagram Марії Буряк
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