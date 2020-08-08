18-річна чемпіонка України в купальнику захопила мережу красою

18-річна чемпіонка України серед юніорів в бігу на дистанції 200 і 400 метрів Марія Буряк зібрала безліч захоплених відгуків в інтернеті, похвалившись своєю пляжною фотосесією на березі Дніпра.

Користувачі в коментарях під знімками гiдно оцінили розкішну зовнішність юної українки, заваливши її компліментами і зізнаннями в коханні.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Марія Буряк на пляжі Instagram Марії Буряк

Марія Буряк з піском Instagram Марії Буряк

Марія Буряк позує на тлі правого берега Києва Instagram Марії Буряк

Марія Буряк в проофіль Instagram Марії Буряк

Марія Буряк в жовтому купальнику Instagram Марії Буряк

Марія Буряк демонструє розкішний прес Instagram Марії Буряк

Марія Буряк кривляється Instagram Марії Буряк

Марія Буряк Instagram Марії Буряк

Марія Буряк на одному з тренувань Instagram Марії Буряк

Марія Буряк в синьому купальнику Instagram Марії Буряк

Марія Буряк на березі моря Instagram Марії Буряк

Марія Буряк після пробіжки Instagram Марії Буряк

Марія Буряк перед тренуванням Instagram Марії Буряк

Коментарі під фото Марії Буряк Instagram Марії Буряк

Коментарі під фото Марії Буряк Instagram Марії Буряк

Коментарі під фото Марії Буряк Instagram Марії Буряк

Коментарі під фото Марії Буряк Instagram Марії Буряк

Коментарі під фото Марії Буряк Instagram Марії Буряк

Коментарі під фото Марії Буряк Instagram Марії Буряк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала численних передплатників в Instagram спокусливим лiтнiм фото.