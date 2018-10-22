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/роздягальня

Чемпіонка з України похвалилася фантастичною фігурою в купальнику

10.6тЧитати матеріал російською

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід після плідних виступів на чемпіонатах світу розслабляється на Багамах. 18-річна киянка виклала яскраві знімки з відпочинку у себе на сторінці в Instagram.

На фотографіях Дарина демонструє чудову фігуру, позуючи в купальнику на тлі океану. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також помилуватися зовнішністю нашої співвітчизниці.

Дарина Білодід

Дарина Білодід

Instagram

Дарина Білодід

Дарина Білодід

Instagram

Дарина Білодід

Дарина Білодід

Instagram

Дарина Білодід

Дарина Білодід

Instagram

Дарина Білодід

Дарина Білодід

Instagram

Дарина Білодід

Дарина Білодід

Instagram

Дарина Білодід

Дарина Білодід

Instagram

Дарина Білодід

Дарина Білодід

Instagram

Новини
Українську чемпіонку світу з дзюдо Дарину Білодід із тріумфом зустріли в Києві

Нагадаємо, що Білодід у вересні стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 48 кілограмів, ставши наймолодшою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту.

18 жовтня українкавиграла юніорську першість планети в Нассау (столиця Багам), у вирішальній сутичці здолавши японку Сані Йосіді.

Особа
Дарина Білодід
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз", а можно уточнить, что тут "фантастического" (четыре реки, две головы, чешуйчатая кожа?) или хотя бы указать маркером, где тут "великолепное"?
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