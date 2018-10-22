Чемпіонка з України похвалилася фантастичною фігурою в купальнику

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід після плідних виступів на чемпіонатах світу розслабляється на Багамах. 18-річна киянка виклала яскраві знімки з відпочинку у себе на сторінці в Instagram.

На фотографіях Дарина демонструє чудову фігуру, позуючи в купальнику на тлі океану. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також помилуватися зовнішністю нашої співвітчизниці.

Дарина Білодід Instagram

Дарина Білодід Instagram

Дарина Білодід Instagram

Дарина Білодід Instagram

Дарина Білодід Instagram

Дарина Білодід Instagram

Дарина Білодід Instagram

Дарина Білодід Instagram

Новини Українську чемпіонку світу з дзюдо Дарину Білодід із тріумфом зустріли в Києві

Нагадаємо, що Білодід у вересні стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 48 кілограмів, ставши наймолодшою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту.

18 жовтня українкавиграла юніорську першість планети в Нассау (столиця Багам), у вирішальній сутичці здолавши японку Сані Йосіді.