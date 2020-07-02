17-річну дочку Малафєєва відправили на психіатричну експертизу

Максим Богданов Роздягальня 22:06, 2.07.2020 Оновлено: 22:42, 2.07.2020

Ксенія Малафєєва, 17-річна дочка колишнього воротаря "Зеніта" В'ячеслава Малафєєва, звинувачується в розповсюдженні наркотиків. Дівчину відправили на психіатричну експертизу.

Постанову про розмiщення в стаціонар виніс Куйбишевський районний суд Санкт-Петербурга.

"Постанова винесена в рамках попереднього слідства. Малафєєва звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого п.б. ч. 3 ст. 228.1 КК РФ", – повідомила об'єднана пресслужба судів Петербурга в своєму Telegram-каналі.

t.me/SPbGS/5623

За оголошеною статтею Малафєєвій загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі за збут наркотиків у значному розмірі.

В'ячеслав Малафєєв із сім'єю
Instagram Ксенії Малафєєвої

Перша дружина спортсмена загинула в автомобільній аварії в 2011 році в Санкт-Петербурзі, залишивши футболіста з двома дітьми на руках. Через деякий час Малафєєв одружився з Катериною Комяковою. У пари народився спільний син.

В'ячеслав Малафєєв із сім'єю
Instagram Ксенії Малафєєвої

З роками сім'ї знаходити спільну мову з Ксенією стало все складніше. Дівчина часто поводилася неадекватно, конфліктувала з мачухою і братами. У результаті захотіла пожити самостійно, і батьки пішли на цей крок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня Ксенія попалася на продажу чотирьох таблеток екстазі знайомому. Таблетки вже пройшли експертизу, яка підтвердила наявність наркотичних речовин.

Коментувати
Спорт Роздягальня

Дивіться також

Українців будуть жорстко штрафувати за борги з комуналки: законопроєкт

"Слуга народу" прийшов у Раду з годинником за 21 тис. доларів. Фотофакт

На Донбасі загинули більш як 3 тисячі воїнів ЗСУ: озвучено сумну статистику

На Донбас відправлять нові комплекси Javelin: в планах озброїти кожну бригаду ООС

"Слугу народу" засікли під час сну в Раді: законопроєкт про гральний бізнес не слухав. Фото