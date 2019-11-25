"10-15 дівчат щоночі": американський хокеїст розповів про життя в Росії

Колишній американський хокеїст Брайан Берард, який в 2008–2009 роках виступав в Росії за "Витязь" (Подольськ), поділився яскравими спогадами про життя в цій країні.

Брайан Берард

В інтерв'ю Spittin Chiclets спортсмен з США зізнався, що пригоди почалися в перший же день.

"Мій перший день у Росії: я прилетів о третій ранку, пив всю ніч, втомився, ліг спати. Тільки задрімав – дзвонить у двері мій агент. Кажу йому, давай не сьогодні, треба поспати. Він мені: "У тебе немає вибору" . Відкриваю – там два бугая і Ніколай (бізнесмен Ніколай Павлінов – Ред.). Він каже: "Велкам ту Раша". Ми відпочивали шикарно. З Крісом Саймоном (канадським хокеїстом - Ред.) йшли на вечерю на запрошення Ніколая, їли, випивали, а потім охоронці відкривали двері, і в кімнату заходили 10-15 красивих дівчат. Кріс був авторитетніше, і він вибирав першим, а потім вже я. Кожної ночі – все безкоштовно. Не платив ні за що. Це був перший рік у КХЛ", – сказав Берард.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший американський хокеїст Тім Степлтон зізнався, що у нього залишилися незабутні враження від виступу в Росії, де, за його словами, він говорив собі "What a f**k!" ( "Що за фігня!") кожні два дні.

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