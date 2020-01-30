На семінарі про розвиток студентського спорту, що проходить у НУБіП, звернув увагу на небезпечну тенденцію так званого підходу спорт поза політикою!

Держава фінансує спорт, місцева влада, виші й федерації готують спортсменів із дитячого віку, а багато з них виявляються фанатами Росії й Путіна? Я вже не кажу про деяких тренерів-заробітчан, які за гроші готові не лише Україну, а й рідну матір продати!

Переконаний, що держава повинна розглядати спорт як важливу складову гуманітарної політики та формування позитивного іміджу України.

А поки:

- головний спортсмен України Шумілін не осилив навіть азів державної мови.

- Уряд досі не провів жодного засідання оргкомітету по підготовці до Олімпіади в Токіо, яка відбудеться вже менше як за півроку.

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