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30 січня • оновлено в 16:20
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Доктрина "спорт поза політикою" підготувала армію в*тників у спорті

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На семінарі про розвиток студентського спорту, що проходить у НУБіП, звернув увагу на небезпечну тенденцію так званого підходу спорт поза політикою!

Держава фінансує спорт, місцева влада, виші й федерації готують спортсменів із дитячого віку, а багато з них виявляються фанатами Росії й Путіна? Я вже не кажу про деяких тренерів-заробітчан, які за гроші готові не лише Україну, а й рідну матір продати!

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Як за 5 мільярдів розвалити всі місцеві телерадіокомпанії суспільного мовлення?

Переконаний, що держава повинна розглядати спорт як важливу складову гуманітарної політики та формування позитивного іміджу України.

А поки:

- головний спортсмен України Шумілін не осилив навіть азів державної мови.

- Уряд досі не провів жодного засідання оргкомітету по підготовці до Олімпіади в Токіо, яка відбудеться вже менше як за півроку.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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Колесников Владимир
Колесников Владимир
Коля, я помню ты был демократом, вице - премьером. Депутатом и вице спикером. А вообще ты не демократ. не. Не, не. Ты банкрот. ты кого обвиняешь. Себя милый. себя. Это при СССР идеология была важней человека. Помню, как в гостинице шахтер ты учил против этого. А конфетки Рошен где продают. А о Медведчуке, ты почему не пишешь. Все против Зе.
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