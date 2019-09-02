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2 вересня • оновлено в 20:59
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"Для народу України": знаменитий боксер виступив в американських ЗМІ

2.1т Читати матеріал російською

Український боксер Сергій Дерев'янченко зізнався, що проживаючи в США, нудьгує за рідною країною та співвітчизниками.

Напередодні бою 5 жовтня з легендарним Геннадієм Головкіним наш середньоваговик відзначив, що обов'язково привезе до України чемпіонський пояс.

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Головкін – Дерев'янченко: названо фаворита чемпіонського бою

Сергій Дерев'янченко (в центрі)

Сергій Дерев'янченко (в центрі)

"Я щасливий у Сполучених Штатах, я оселився тут зі своєю родиною у Брукліні, і у нас тут прекрасне життя. Звичайно, сумую за домом, і те, що я роблю на ринзі, для народу України. Я дуже сумую за своєю сім'єю і своїм друзям, люблю повертатися до України настільки часто, наскільки можу. Знаю, що наступного разу я повернуся як чемпіон світу", – цитує Дерев'янченка World Boxing News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали нереальний гонорар Сергія Дерев'янченка за бій з Геннадієм Головкіним, який зробить українця найбільш високооплачуваним боксером з нашої країни.

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Читайте всі новини по темі "Головкін – Деревянченко" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Головкін – Деревянченко
Особа
Сергій Деревянченко
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