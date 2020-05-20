Зеленський заявив про масштабне будівництво стадіонів по всій Україні

У кожній області України побудують нові стадіони, спортивні майданчики та комплекси.

Про це під час пресконференції 20 травня заявив президент країни Володимир Зеленський.

"Ми побудуємо 25 спортивних комплексів для кожної області. Цього року вже мають бути представлені проєкти. Дуже важливо розвивати спорт у країні. Я б дуже хотів, щоб ми назвали всі ці стадіони та великі спортивні майданчики на честь наших спортивних легенд сучасності", – повідомив глава держави, підбиваючи підсумки року свого президентства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський розповів про те, як країна виходитиме з карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

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