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11 червня • оновлено в 17:29
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Дівчина-боєць UFC Марія Агапова відмовилася виходити заміж за чоловіків з СНД

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Дівчина-боєць UFC з Казахстану Марія Агапова заявила, що ніколи не вийде заміж за чоловіка з СНД, оскільки в цих країнах прийнято мовчати про домашнє насильство.

"Я взагалі зрозуміла, що ніколи не вийду заміж за чоловіка з СНД. Це просто небезпечно для твого життя, ось і все. У нас, якщо чоловік тебе поб'є, то що ти зробиш? Ти нічого не зробиш. Підеш до кого-небудь, розкажеш, а тобі у відповідь: "Ой, це ти винна, довела мужика". Підеш в міліцію, вони тобі те ж саме скажуть. Максимум, що вони зроблять – оштрафують всю сім'ю, заберуть з вашого бюджету гроші. А він далі продовжить бити дружину", – розповіла вона в інтерв'ю на YouTube-каналі "Ушатайка".

Марія Агапова

Марія Агапова

Хабар 24

Агапова провела дев'ять поєдинків у змішаних єдиноборствах, вигравши вісім із них. Її дебютний бій у рамках UFC проти Ханни Сайферс відбудеться 13 червня в Лас-Вегасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина-боєць UFC Антоніна Шевченко показала своє обличчя після 45 пропущених ударів.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
Тег
домашнє насильство
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