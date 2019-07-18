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"Динамо" зазнало катастрофічної втрати перед Суперкубком iз "Шахтарем"

7.2т Читати матеріал російською

Форвард "Динамо" Фран Соль не зможе допомогти своїй команді 28 липня в матчі за Суперкубок України проти "Шахтаря".

Нападник також не зіграє в поєдинку 1-го туру Прем'єр-ліги України з "Карпатами" 31 липня, повідомляє телеканал "Футбол 1".

27-річний іспанець отримав травму під час передсезонних зборів в Австрії. Через неї іспанський нападник буде змушений пропустити близько двох тижнів.

Гравець взимку перейшов у "Динамо" з голландського "Віллема". Іспанець допоміг киянам пройти "Олімпіакос" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Соль 2 березня отримав травму в поєдинку Прем'єр-ліги України проти чернігівської "Десни".

У кінцівці першого тайму зустрічі Фран пішов у контактну боротьбу з футболістом суперника, і в падінні отримав коліном у плече.

Раніше Соль відверто розповів про свою адаптацію в клубі і поділився думками про перспективи столичної команди.

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Тема
Суперкубок України
Особа
Фран Соль
Тег
ФК Динамо Київ
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