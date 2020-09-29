"Динамо" забивало голи з нічого, – головний тренер "Гента"

Максим Іншаков Футбол 01:00, 30.09.2020

Головний тренер "Гента" Вім де Деккер вважає, що "Динамо" дуже пощастило в матчі-відповіді плей-оф.

Наставнику зізнався, що йому важко говорити і дуже прикро за результат.

"Всi в команді хотіли досягти більшого від цього матчу. Сьогодні "Динамо" скористалося своїми можливостями, а ми – нi. У цьому різниця. Ми почали матч погано, але згодом змогли вирівняти ситуацію. Нам потрібно було діяти гостріше. "Динамо" забивало голи з нічого. У них більше досвіду в єврокубках. На такому рівні треба реалізовувати свої можливості", – цитує тренера бельгійців Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-відповідь раунду плей-оф ЛЧ "Динамо" – "Гент" на столичному НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 3:0.

Після поєдинку Мірча Луческу прокоментував гру своєї команди, зазначивши що задоволений рахунком на табло, але не задоволений якістю футболу, який показали його підопічні.

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