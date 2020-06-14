"Динамо" з видаленням і пенальті обіграло "Зорю": спортивні підсумки 13 червня
"Динамо" в перерваному матчі здобуло вольову перемогу над "Зорею" і Аділь Рамі описав одноклубникам секс із Памелою Андерсон. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини суботи, 13 червня.
Крім того, дівчина-боєць ММА Джессіка Ай забула сходити в туалет перед поєдинком і поплатилася, а подругу російського гравця НХЛ Михайла Сергачова зацькували після слів про Єфремова. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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