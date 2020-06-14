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14 червня • оновлено в 09:22
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"Динамо" з видаленням і пенальті обіграло "Зорю": спортивні підсумки 13 червня

2.2т
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"Динамо" в перерваному матчі здобуло вольову перемогу над "Зорею" і Аділь Рамі описав одноклубникам секс з Памелою Андерсон. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 13 червня.

Футболіст описав секс з Памелою Андерсон: спортивні результати 13 червня

Крім того, дівчина-боєць ММА Джессіка Ай забула сходити в туалет перед поєдинком і поплатилася, а подругу російського гравця НХЛ Михайла Сергачова зацькували після слів про Єфремова. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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