"Динамо" влаштувало розгром у першому офіційному матчі Луческу: спортивні підсумки 22 серпня

Максим Іншаков Спорт 09:19, 22.08.2020 Оновлено: 10:01, 22.08.2020

"Динамо" розгромно виграло перший матч при Луческу у Прем'єр-лізі України, а дружина футболіста збірної України показала себе в купальнику "без фільтрів".

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Крім того, "Севілья" в матчі з п'ятьма голами виграла у "Інтера" фінал Ліги Європи. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Дружина футболіста збірної України показала себе в купальнику "без фільтрів"

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