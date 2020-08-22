'Динамо' влаштувало розгром у першому офіційному матчі Луческу: спортивні підсумки 22 серпня

"Динамо" розгромно виграло перший матч при Луческу у Прем'єр-лізі України, а дружина футболіста збірної України показала себе в купальнику "без фільтрів".

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Крім того, "Севілья" в матчі з п'ятьма голами виграла у "Інтера" фінал Ліги Європи. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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