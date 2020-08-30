'Динамо' продає 'нового Шевченка': спортивні підсумки 29 серпня

Тренер російського бійця Ємельяненко помер від COVID-19, а "Динамо" продає "нового Шевченка", визначившись з клубом і ціною.
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Крім того, Ярмоленко забив ювелірний гол в Англії і папараці зняли напівголих Роналдо з подругою, показавши вражаючий контраст. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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