"Динамо" отримало суперників в Лізі Європи: спортивні підсумки 30 серпня

ЗМІ назвали несподіваного суперника Олександра Усика і стало відомо про підставу Ломаченку в бою з Кемпбеллом

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Крім того, ексфутболіст "Ліверпуля" сказився через Україну, а УЄФА осоромився з Україною і Росією. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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