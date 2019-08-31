"Динамо" отримало суперників в Лізі Європи: спортивні підсумки 30 серпня

ЗМІ назвали несподіваного суперника Олександра Усика і стало відомо про підставу Ломаченку в бою з Кемпбеллом
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 30 серпня.
Крім того, ексфутболіст "Ліверпуля" сказився через Україну, а УЄФА осоромився з Україною і Росією. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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