"Динамо" офіційно підписало 5-річний контракт із "новим Шевченком"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Владислав Супряга

Футболіст збірної України Владислав Супряга, якого відомий агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком", підписав новий контракт із київським "Динамо".

Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", угода з 20-річним форвардом розрахована на п'ять років.

Супряга підписав 5-річний контракт із Динамо

Супряга є вихованцем футбольної академії "Дніпра". У серпні 2018-го він перейшов із "Дніпра-1" в київське "Динамо". У дебютному сезоні провів 10 матчів за першу команду. Влітку 2019 року на правах річної оренди повернувся в "Дніпро-1", який вийшов у Прем'єр-лігу.

У сезоні 19/20 узяв участь у 26 матчах команди, забив 15 голів і віддав 1 результативну передачу. В одному з поєдинків Супряга зробив гет-трик у ворота "Динамо", вийшовши на заміну в другому таймі.

Футболіста активно хотіла придбати італійська "Болонья", але сторони не змогли зійтися з ціною й умовами трансферу.

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