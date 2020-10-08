"Динамо" офіційно підписало 5-річний контракт із "новим Шевченком"

Футболіст збірної України Владислав Супряга, якого відомий агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком", підписав новий контракт із київським "Динамо".

Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", угода з 20-річним форвардом розрахована на п'ять років.

Супряга є вихованцем футбольної академії "Дніпра". У серпні 2018-го він перейшов із "Дніпра-1" в київське "Динамо". У дебютному сезоні провів 10 матчів за першу команду. Влітку 2019 року на правах річної оренди повернувся в "Дніпро-1", який вийшов у Прем'єр-лігу.

У сезоні 19/20 узяв участь у 26 матчах команди, забив 15 голів і віддав 1 результативну передачу. В одному з поєдинків Супряга зробив гет-трик у ворота "Динамо", вийшовши на заміну в другому таймі.

Футболіста активно хотіла придбати італійська "Болонья", але сторони не змогли зійтися з ціною й умовами трансферу.