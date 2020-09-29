"Динамо" – "Гент": онлайн відео голів

Максим Іншаков Футбол 22:26, 29.09.2020 Оновлено: 22:51, 29.09.2020

"Динамо" Київ у ці хвилини проводить свій вирішальний поєдинок за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів.

На столичному НСК "Олімпійський" українські футболісти грають з бельгійським "Гентом".

Підопічні Луческу вже на 9-й хвилині відкрили рахунок у грі. Буяльський шедевральним ударом п'ятою замкнув передачу Супряги.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на онлайн відео голів.

"Динамо" Україна – "Гент" Бельгія 1:0 (перший тайм)

Гол: 1:0 – 9 Буяльський.

2:0 – 36, пенальті де Пена.

Динамо – Бущан, Забарний, Миколенко, Кендзьора, Караваєв, Буяльський, Шапаренко, де Пена, Сидорчук, Родрігес, Супряга.

Гент – Руф, Пластун, Нгаде-Нгаджуі, Кастро-Монтес, Нуріу Фортуна, Дорш, Овусу, Ньянгбо, Депуатр, Кляйндінст, Букарі.

Попередження: Кастро-Монтес (28), Пластун (42).

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший матч протистояння "Гент" – "Динамо" пройшов в Бельгії 23 вересня і завершився з рахунком 1:2. Вирішальний гол забив Карлос де Пена. Пізніше був опублікований відеоогляд матчу

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