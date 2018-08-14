Екс-чемпіона світу звинуватили у страшному злочині

Екс-чемпіону світу в другій напівсередній вазі Карлосу Балдоміру з Аргентини загрожує 20 років в'язниці. Відомий боксер звинувачується в сексуальному насильстві над власною донькою.

Аргентинський спортсмен був заарештований 18 листопада 2016 року, коли з'ясувалося, що розпусні дії над своєю донькою боксер здійснював ще в 2008 році, коли дівчинці не було і семи років, повідомляє Sport.ua.

Новини 18 спортсменок стали жертвами сексуальних злочинів лікаря збірної США

На думку психологів, історія дівчинки не вигадана, а досить логічна, для того щоб виявитися правдою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома спортсменка поділилася страшними подробицями сексуального насильства в олімпійській збірній.