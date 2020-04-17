"Деградація": легенда "Динамо" засудив Уткіна через пропагандиста Соловйова

Легендарний нападник київського "Динамо" Анатолій Бишовець розкритикував російського коментатора Василя Уткіна через його знущання над пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Олімпійський чемпіон 1988 року заявив про повагу до Соловйова і заявив про деградацію його опонента.

Анатолій Бишовець "Чемпіонат"

"Я думаю, шлях Уткіна-коментатора і футбольного оглядача в блогера – це деградація. Він не політик і не борець за правду. Та й його засоби досягнення цілей не завжди виправдані. Коли переходять на людські цінності такою мовою, то, мені здається, це навіть принижує. І Уткіна, і Соловйова. Я до Володі дуже добре ставився. Не бачу нічого гарного, що ця форма спілкування виходить на такий огляд громадськості", – цитує Бишовця Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін викликав Володимира Соловйова на Versus Buttle після перепалки в мережі, під час якої журналісти згадали про Київ. Соловйов пізніше відмовився від битви з коментатором, засипавши його образами.

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