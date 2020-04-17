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17 квітня • оновлено в 21:27
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"Деградація": легенда "Динамо" засудив Уткіна через пропагандиста Соловйова

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Легендарний нападник київського "Динамо" Анатолій Бишовець розкритикував російського коментатора Василя Уткіна через його знущання над пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Олімпійський чемпіон 1988 року заявив про повагу до Соловйова і заявив про деградацію його опонента.

Анатолій Бишовець

Анатолій Бишовець

"Чемпіонат"

"Я думаю, шлях Уткіна-коментатора і футбольного оглядача в блогера – це деградація. Він не політик і не борець за правду. Та й його засоби досягнення цілей не завжди виправдані. Коли переходять на людські цінності такою мовою, то, мені здається, це навіть принижує. І Уткіна, і Соловйова. Я до Володі дуже добре ставився. Не бачу нічого гарного, що ця форма спілкування виходить на такий огляд громадськості", – цитує Бишовця Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін викликав Володимира Соловйова на Versus Buttle після перепалки в мережі, під час якої журналісти згадали про Київ. Соловйов пізніше відмовився від битви з коментатором, засипавши його образами.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Анатолій Бишовець Володимир Соловйов Василь Уткін
Тег
ФК Динамо Київ
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Shvets Andriy
Shvets Andriy
маразматик....
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы." (1-е Коринфянам 15:33)
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Pollak John
Pollak John
очередной ватный жополиз
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