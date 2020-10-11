Де дивитися онлайн Росія – Туреччина: розклад трансляцій Ліги націй

Збірна Росії з футболу в неділю, 11 жовтня, проведе свій третій матч у Лізі націй УЄФА.

Підопічні Станіслава Черчесова в Москві на "ВТБ Арені" зіграють із командою Туреччини. Початок о 21:45.

Побачити поєдинок Росія – Туреччина можна буде в ефірі "Першого каналу" Росії і спеціалізованого "Матч! Прем'єр", де показ гри супроводжуватиметься аналітичною студією. Крім того, трансляція в записі о 00:30 12 жовтня буде доступна на каналі "Матч ТВ".

Згідно з регламентом турніру, команди грають одне з одним удома і на виїзді. Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй (півфінали, матч за третє місце і фінал), яка запланована на червень 2021 року. Переможці груп у лігах B, C і D піднімуться лігою вище. Останні місця груп у лігах A і B опустяться лігою нижче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня збірна Росії провела матч 1-го туру проти Сербії. Поєдинок у Москві завершився з рахунком 3:1. У 2-му турі команда РФ здолала Угорщину (3:2) і є одноосібним лідером групи.

Кілька днів тому в товариському поєдинку росіяни поступилися Швеції (1:2).