Де дивитися Динамо – Ювентус: розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у вівторок, 20 жовтня, зіграє в 1-му турі Ліги чемпіонів УЄФА проти італійського "Ювентуса".

Поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" розпочнеться о 20:00 і пройде iз глядачами. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри Динамо – Ювентус.

Побачити битву можна буде в ефірі українського спеціалізованого телеканалу "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією. Крім того, трансляції в своїх ефірних сітках запланували російські "Матч! Прем'єр", "Матч! Футбол 2" і "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні єврокубкової зустрічі "Динамо" в гостях з рахунком 2:0 обіграло львівський "Рух". Один із забитих м'ячів киян вийшов справжнім шедевром.

Відзначимо, що "Ювентус" пішов на самоізоляцію за шість днів до першого туру ЛЧ. Раніше стало відомо про позитивний тест зірки туринської команди Кріштіану Роналду, який не зможе зіграти з "Динамо".