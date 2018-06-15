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ЧС-2018 у Росії: чи будуть українці дивитися мундіаль

2.6тЧитати новину російською

Із закликом бойкотувати футбольний Чемпіонат світу-2018 у Росії виступила безліч держав. Бойові дії в Україні та Сирії, збитий "Боїнг", отруєння сім'ї Скрипалів і цинічне недотримання норм міжнародного права - ось причини, з яких офіційні делегації країн відмовилися від візитів до РФ.

І поки в мережі висміюють ганебні слогани і кліпи, приурочені до проведення змагань, ми запитали у наших читачів, чи будуть вони дивитися матчі ЧС-2018 у Росії?

39% опитаних переконані, що футбол поза політикою і сказали, що вмикатимуть трансляції.

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28% вважають це неприпустимим і заявили, що бойкотуватимуть матчі.

16% з 13762 опитаних вирішили слідкувати лише за результатами ігор.

Ще 15% читачів пояснили, що зовсім не цікавляться футболом, тому і дивитися нічого не будуть.

Тим часом в Україні розгорівся скандал навколо каналів, які купили право на трансляцію мундіалю. Активісти обклеїли ЗМІ листівками з протестними гаслами і розповіли, чому вони вважають це "футболом на крові". Однак канали це не зупинило, а один із них навіть показав промову президента РФ Володимира Путіна під час церемонії відкриття чемпіонату.

Як писав OBOZREVATEL, трансляцію ЧС-2018 на українському телебаченні пояснили загрозою санкцій Європейського союзу мовників.

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andrei andrei
andrei andrei
Украинцы - будут 100%. Хохло-бандеривцы - нет:-)
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Один хер ВСЕ смотреть будут.
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