В Китае игра с мячом называлась "Чжу-Кэ". В древней Спарте — "Эпискирос", в Древнем Риме "Харпастум". Где-то в Новое время в Брянских землях проводились игры, инвентарём которых был кожаный мяч размером с человеческую голову, набитый перьями. Эти состязания наименовались "шалыга" и "кила". Примерно в XIV веке итальянцы изобрели игру "Кальчо", которую чуть позже завезли на Британские острова и.. В общем, так появился футбол.

Играли в него по-разному. Где-то ногами, где-то — и руками, где-то число игроков в команде было ограничено, а где-то нет. В 1846 свод футбольных правил унифицировали и футбол стал почти таким, каким мы его знаем сейчас. Постепенно футбол распространялся по планете, и в 1930 году в Уругвае прошёл первый чемпионат мира по футболу (попытка провести его в 1906 году в Швейцарии закончилась провалом).

С тех пор в футболе много чего интересного произошло, но то, как в него на чемпионатах мира играли северокорейцы, заслуживает отдельного рассказа.

Первый раз сборная Северной Кореи попала на мундиаль в 1966 году в Англии. В отборочном турнире КНДР должна была играть с командами Южной Кореи и Австралии, однако южнокорейцы отказались от участия в турнире, а австралийцы проиграли оба матча КНДР с общим счётом 9:2.

Предполагалось, что победитель азиатской зоны должен будет бороться за путёвку на ЧМ с победителем африканской, но все африканские команды снялись с турнира в знак протеста против несправедливой (по их мнению) схемы отборочного турнира, и КНДР после двух побед над Австралией внезапно получила путёвку на чемпионат мира.

Всех игроков северокорейской команды тут же призвали на военную службу и отправили на мундиаль. Вообще, один из самых сильных в стране клубов — "25 апреля", принадлежащий армии, может "призвать" в свои ряды любого северокорейского игрока. Ну, почти любого, потому что противостоит ему "Амноккан", которому покровительствует местное министерство госбезопасности.

На групповом этапе команда КНДР сначала проиграла СССР (0:3), потом сыграла вничью с Чили (1:1) и, наконец, в последнем матче одержала сенсационную победу над итальянцами — со счётом 1:0.

В четвертьфинале корейцы встретились с командой Португалии и в первые же 24 минуты забили португальцам три гола но.. но в итоге проиграли матч со счётом 3:5. Собственно, это была предыстория. Сама история началась после возвращения футболистов на родину.

Всех футболистов, кроме полузащитника капрала Пак Ду Ика, забившего тот самый победный гол итальянцам, прямо с трапа самолёта отправили в концлагеря. Пак Ду Ик получил повышение до сержанта и тут же благополучно завершил свою футбольную карьеру.

В 1970-х годах Пак Ду Ик стал председателем легкоатлетического комитета, в 1976 году в качестве главного тренера поехал со сборной КНДР по футболу на Олимпиаду, где его команда дошла до 1/4 финала, а в 1990-х годах Пак стал директором стадиона Ныннадо имени Первого мая — самого крупного футбольного стадиона в мире.

Втрой (и пока последний) успех сборной КНДР случился в 2010 году в ЮАР — сборная попала в финальную часть турнира.

В первом же матче корейцы проиграли Бразилии с минимальным разрывом 1:2, что, учитывая её пять чемпионских титулов, было не так уж и плохо. А затем опять, как и в 1966 году, случилась Португалия. Португальцы забили корейцам 7 безответных мячей, лишив последних даже теоретических шансов выйти в в 1/8 финала.

Не помогло даже то, что во время чемпионата тренер утверждал примерно следующее: "Я регулярно получаю тактические советы от Ким Чен Ира с помощью мобильного телефона, который не видно невооруженным глазом". Причём по словам тренера этот телефон спроектировал сам(!) Великий Руководитель.

Видимо, к следующему матчу со сборной Камеруна команда приуныла окончательно, потому что пропустила ещё 3 безответных мяча, финишировав на последнем месте группы.

А приуныть им было от чего. Всех футболистов сборной (за исключением двух, проживающих в Японии) вместе с тренерами вызвали на встречу с представителями власти.

В итоге членам сборной был объявлен выговор, а затем футболисты отправились искупать свою вину трудом — на шахты. Все, за исключением голкипера, пропустившего 7 мячей, — его, по данным разных источников, посадили в тюрьму.

Главного тренера сборной КНДР Ким Чон Хуна по возвращении на родину допрашивали шесть часов, исключили из рядов Трудовой партии Кореи, а затем приговорили к исправительным работам на стройке по 14 часов в день.

В общем, отделались все довольно легко, учитывая серьёзное отношение корейцев к футболу.

P.S. А ещё мне вот что любопытно: как понравится нашим замечательным спортсменам, наперегонки выражающим Путину свою поддержку перед телекамерами, сыграть в футбол, хоккей или любую другую игру по северокорейским правилам? Или они думают, что Северную Корею здесь строят только для нас?