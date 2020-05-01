Чий Крим? Селезньов обізвав українців собаками за нападки на Усика

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов висловив повну підтримку боксеру Олександру Усику, який не визнає військову агресію Росії в Україні.

На думку нападника турецького "Бурсаспора", питання про приналежність Криму є некоректними і "собачими".

Євген Селезньов ФК "Бурсаспор"

"Досі стежу за українською політикою, дивлюся різні передачі, аналізую. Мені дуже цікаво, що відбувається в моїй країні. Я часто читаю інтерв'ю Олександра Усика. Він українець? Так. Він народився в Сімферополі. Йому ставлять запитання: "А Крим – це Україна?". Я раз почув його відповідь: "Що ви, с*ка, задаєте мені ці вовчі питання?". Це собачі питання. Не можна так говорити. Він з яким прапором виходить на ринг? Людям обов'язково треба зробити якусь підлість. Давайте не чіпати політику, я в ній не сильний", – цитує Селезньова Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Леонід Остальцев кинув виклик Олександру Усику після того, як той заявив про непричетність росіян до подій на Донбасі і Криму.

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