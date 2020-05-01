Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:21
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

Чий Крим? Селезньов обізвав українців собаками за нападки на Усика

58.3т
Читати матеріал російською

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов висловив повну підтримку боксеру Олександру Усику, який не визнає військову агресію Росії в Україні.

На думку нападника турецького "Бурсаспора", питання про приналежність Криму є некоректними і "собачими".

Євген Селезньов

Євген Селезньов

ФК "Бурсаспор"

"Досі стежу за українською політикою, дивлюся різні передачі, аналізую. Мені дуже цікаво, що відбувається в моїй країні. Я часто читаю інтерв'ю Олександра Усика. Він українець? Так. Він народився в Сімферополі. Йому ставлять запитання: "А Крим – це Україна?". Я раз почув його відповідь: "Що ви, с*ка, задаєте мені ці вовчі питання?". Це собачі питання. Не можна так говорити. Він з яким прапором виходить на ринг? Людям обов'язково треба зробити якусь підлість. Давайте не чіпати політику, я в ній не сильний", – цитує Селезньова Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Леонід Остальцев кинув виклик Олександру Усику після того, як той заявив про непричетність росіян до подій на Донбасі і Криму.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Олександр Усик Євген Селезньов
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
175
15
Смішно
6
Цікаво
60
Сумно
30
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Украинский национализм(нацизм) - ЭТО КОГДА: 1. Твой народ доводят до нищеты. 2. Разваливают остатки экономики. 3. Разрушают систему образования и здравоохранения. 4. От имени людей влезают в новые государственные долги и распродают родную землю. 5. Вынуждают покидать родную страну в поисках достойного заработка. 6. Отменяют миллионам их законные льготы. 7. Отправляют людей на бессмысленную смерть вместо того, чтобы решать вопросы политически. 8. Богатеют в то время, как народ беднеет. 9. Лишают нынешнее поколение будущих пенсий.10. Пытаются уничтожить у народа его историю. Запомните: Это - украинский национализм(нацизм).
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Korotun Valentina
Korotun Valentina
И сколько же у нас таких выдающихся спортсменов, причем без всяких кавычек, действительно выдающихся, за которых болеет вся страна? Идиотизм ситуации в том, что этих выдающихся весьма частенько, кроме бабла больше ничего не интересует. Они знать не знают и не стрмяться узнать хоть немного о народе, к коему приписывают и себя. Вытанцовывют гопака под залихватскую козацкую песню и не понимают, а что собственно говоря стоит за этой песней, этим танцем и почему Московия влезла своими войсками в нашу страну, убив уже более ЧЕТЫРНАДЦАТИ тысяч ЕГО ЖЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. Да блин, откройте наконец-то учебник истории Украины и прочтите хотя бы половину, может хоть что-то поймете.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Саванчук Ярослав
Саванчук Ярослав
Баран такой как и усик. А выходит на ринг под украинских флагом не из за своего желания. А из за того что выбора нет. Не кто ему в боксе просто так не даст сменить флаг потому что после этого его карьера пойдет коту под хвост
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Спорт

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
NaVi
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.55 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Победа Evil Geniuses
1.50 Сделать ставку