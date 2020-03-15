Чемпіонка України розчавила пішохода: підсумки спорту 14 березня

Чемпіонка України Ольга Ладиги на смерть збила вагітну на пішохідному переході, а вболівальники в Росії скандували "Ми всі помремо" через коронавiрус.
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Крім того, ексбоєць MMA похвалилася ідеальними грудьми і Олена Овчинникова спокусила мережу несподіваною фотосесією з глибоким декольте. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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