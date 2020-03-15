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15 березня • оновлено в 09:45
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Чемпіонка України збила дівчину-пішохода: спортивні підсумки 14 березня

2.1т
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Чемпіонка України Ольга Ладиги на смерть збила вагітну на пішохідному переході, а вболівальники в Росії скандували "Ми всі помремо" через коронавiрус.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 14 березня.

Чемпіонка України розчавила пішохода: підсумки спорту 14 березня

Крім того, ексбоєць MMA похвалилася ідеальними грудьми і Олена Овчинникова спокусила мережу несподіваною фотосесією з глибоким декольте. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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