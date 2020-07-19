Чемпіонка світу загинула, впавши з вікна: спортивні підсумки 18 липня
Чемпіонка світу з фігурного катання розбилася, випавши з вікна в Москві і в мережі показали, як Шевченко з Пазік відпочиває в Італії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 18 липня.
Крім того, чемпіонка світу, що розбилась, залишила передсмертну записку, а голкіпер збірної України Лунін найстав кращим в Іспанії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Чемпіонка світу з фігурного катання розбилася, випавши з вікна в Москві, – ЗМІ
Чемпіонка світу, що розбилась, залишила передсмертну записку: опублікований текст
Мати чемпіонки світу, що розбилася в Москві, відвезли в психіатричну лікарню
У мережі показали, як Шевченко з Пазік відпочиває в Італії
Мілевський, який заразився коронавірусом, розповів, як протікає хвороба
Голкіпер збірної України Лунін став найкращим в Іспанії
Чемпіон Росії раптово помер на вулиці
Тренер загиблої в Москві чемпіонки світу розповів про її хворобу
Іркутський рекордсмен світу, який змінив громадянство – про Росію: тут ловити нічого
"Динамо" хоче позбутися скандального футболіста, - ЗМІ
Російська дівчина-боєць UFC опублікувала напівголі фото в ліжку
Дружина легендарного футболіста "Манчестер Юнайтед" пішла з дому після 20 років шлюбу