Чемпіонка світу загинула, впавши з вікна: спортивні підсумки 18 липня

Чемпіонка світу з фігурного катання розбилася, випавши з вікна в Москві і в мережі показали, як Шевченко з Пазік відпочиває в Італії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 18 липня.

Крім того, чемпіонка світу, що розбилась, залишила передсмертну записку, а голкіпер збірної України Лунін найстав кращим в Іспанії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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