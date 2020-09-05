Чемпіонка світу з Донецька зраділа громадянству РФ: спортивні підсумки 4 вересня

Максим Іншаков Спорт 09:29, 5.09.2020 Оновлено: 09:29, 5.09.2020

5-разова чемпіонка світу з синхронного плавання з Донецька висловилася про громадянство Росії, заявивши, що "їй пощастило". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 4 вересня.

Крім того, Шевченко прокоментував гру збірної України зі Швейцарією і головний тренер збірної Швейцарії поскаржився на УЄФА після програшу України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

5-разова чемпіонка світу з Донецька про громадянство Росії: мені пощастило

Шевченко прокоментував гру збірної України зі Швейцарією

Головний тренер збірної Швейцарії поскаржився на УЄФА після програшу України

Чемпіонка Росії показала розпусні пропозиції фанатів

Успіх України і порятунок Іспанії: результати 1-го туру Ліги націй

Іспанія і Німеччина зіграли на користь України в Лізі націй

Мессі заявив, що залишається в "Барселоні" і назвав єдину причину

Луческу розповів, що придумав на матч "Динамо" з АЗ

Коментувати
Спорт

Дивіться також

В Умані у 6 хасидів виявили COVID-19: влада забила на сполох

У Порошенка пригрозили оприлюднити докази зриву спецоперації щодо "вагнерівців"

Шмигаль – про стипендію для батька Зеленського: подавали вже не раз, а влада ігнорувала

В Кремлі зневоднення, в українській політиці авітаміноз – "зелені" не вистачає

Аліна Гросу про чоловіка і вагітність: віддаю перевагу зберігати щастя в тиші