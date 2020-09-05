Чемпіонка світу з Донецька зраділа громадянству РФ: спортивні підсумки 4 вересня

Новини спорту за 4 вересня.
5-разова чемпіонка світу з синхронного плавання з Донецька висловилася про громадянство Росії, заявивши, що "їй пощастило". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 4 вересня.
Крім того, Шевченко прокоментував гру збірної України зі Швейцарією і головний тренер збірної Швейцарії поскаржився на УЄФА після програшу України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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