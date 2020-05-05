"Був спокійним міньйоном": Соловйов знайшов "зв'язок" між Уткіним і Навальним

Російський пропагандист Володимир Соловйов висловив думку, що політик Олексій Навальний є начальником коментатора Василя Уткіна.

"Зауважте, як цікаво. Нібито Уткін випадково на мене накидається і несе нісенітницю. І його тут же підтримує Навальний. Вони завжди працювали в парі. Уткін завжди виконував вказівки Навального. Уткін завжди був його тихим спокійним міньйоном. Завжди працює сітка. І ти дивишся хто – псевдоліберальні ЗМІ і блогери. Які блогери? Ті, які намагалися подружитися з владою, влада їх послала на фіг і не дала грошей, і далі вони стали кричати, що вони існують", – цитує слова Соловйова видання Чемпіонат.

Василь Уткін і Олексій Навальний Спорт24

Нагадаємо, що в своєму останньому коментарі щодо пропагандиста Уткін зізнався, що йому вже набрид цей конфлікт.

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