"Був спокійним міньйоном": Соловйов знайшов "зв'язок" між Уткіним і Навальним
Російський пропагандист Володимир Соловйов висловив думку, що політик Олексій Навальний є начальником коментатора Василя Уткіна.
"Зауважте, як цікаво. Нібито Уткін випадково на мене накидається і несе нісенітницю. І його тут же підтримує Навальний. Вони завжди працювали в парі. Уткін завжди виконував вказівки Навального. Уткін завжди був його тихим спокійним міньйоном. Завжди працює сітка. І ти дивишся хто – псевдоліберальні ЗМІ і блогери. Які блогери? Ті, які намагалися подружитися з владою, влада їх послала на фіг і не дала грошей, і далі вони стали кричати, що вони існують", – цитує слова Соловйова видання Чемпіонат.
Нагадаємо, що в своєму останньому коментарі щодо пропагандиста Уткін зізнався, що йому вже набрид цей конфлікт.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
12 квітня Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.
Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію, назвавши опонента хворою людиною.
Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько.
Соловйов спробував красиво відповісти, але облажався і був викритий у брехні.
Коментуючи конфлікт, спортивний журналіст сказав, що його опонент не розрахував власні сили, і він має намір повністю знищити пропагандиста.
У ситуацію втрутився російський публіцист Олександр Невзоров, захопившись діями Василя.
Після такого Соловйов не витримав і засипав коментатора новими образами. У відповідь Уткін знову викликав ведучого ТК "Росія" на баттл, назвавши того фашистом.
Це остаточно вивело з себе улюбленого пропагандиста Кремля і він скотився до прямих погроз. Уткін відреагував фотожаби Соловйова з пенісом в руці.