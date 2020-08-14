Буде все життя сьорбати л*йно повною ложкою, – український боксер про Лукашенка

Український напівсередньоваговик Іван Редкач поділився своєю думкою про антиурядові протести, які відбуваються в Білорусі після президентських виборів.

"У Лукашенка був шанс увійти в історію, як перший і, швидше за все, єдиний диктатор на пострадянському просторі, який добровільно віддав владу в результаті вільних виборів. Стати таким справжнім батьком нації, оточити себе повагою, пити чай з малиновим варенням і раз на місяць розповідати журналістам байки про те, як він спілкувався з президентами різних держав. Але замість ось такої щасливої старості, він вирішив стати батьком шакалів, які нишпорять по містах Білорусі, б'ють людей, затримують, катують", – написав Редкач на своїй сторінці в Instagram.

Він зазначив, що дії Лукашенка, які спровокували сутички між людьми та співробітниками правоохоронних органів, можуть спровокувати громадянську війну.

"Читаєш репортажі з РУВС і тюрем, де зараз знущаються над тими, хто вийшов відстоювати свої права, і розумієш, що ось так починаються громадянські війни, коли одна частина суспільства повністю втрачає людську подобу. І все це влаштував Лукашенко, який тепер замість чаю з малиновим варенням буде все життя сьорбати л*йно повною ложкою", – підсумував боксер.

Іван Редкач прокоментував дії Лукашенка Instagram Івана Редкача

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетболіст збірної Білорусі Артем Параховський жахнувся від дій правоохоронних органів під час протестів.

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