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Буде все життя сьорбати л*йно повною ложкою, – український боксер про Лукашенка

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Спорт
1,7 т.
Іван Редкач висловився про Олександра Лукашенка

Іван Редкач висловився про Олександра Лукашенка.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач поділився своєю думкою про антиурядові протести, які відбуваються в Білорусі після президентських виборів.

"У Лукашенка був шанс увійти в історію, як перший і, швидше за все, єдиний диктатор на пострадянському просторі, який добровільно віддав владу в результаті вільних виборів. Стати таким справжнім батьком нації, оточити себе повагою, пити чай з малиновим варенням і раз на місяць розповідати журналістам байки про те, як він спілкувався з президентами різних держав. Але замість ось такої щасливої старості, він вирішив стати батьком шакалів, які нишпорять по містах Білорусі, б'ють людей, затримують, катують", – написав Редкач на своїй сторінці в Instagram.

Він зазначив, що дії Лукашенка, які спровокували сутички між людьми та співробітниками правоохоронних органів, можуть спровокувати громадянську війну.

"Читаєш репортажі з РУВС і тюрем, де зараз знущаються над тими, хто вийшов відстоювати свої права, і розумієш, що ось так починаються громадянські війни, коли одна частина суспільства повністю втрачає людську подобу. І все це влаштував Лукашенко, який тепер замість чаю з малиновим варенням буде все життя сьорбати л*йно повною ложкою", – підсумував боксер.

Іван Редкач прокоментував дії Лукашенка

Іван Редкач прокоментував дії Лукашенка Instagram Івана Редкача

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетболіст збірної Білорусі Артем Параховський жахнувся від дій правоохоронних органів під час протестів.

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Протести у БілорусіОлександр ЛукашенкоІван Редкач
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