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25 травня • оновлено в 21:33
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"Ненавидітиме": ветеран АТО назвав помилку українців у скандалі з Усиком і Ломаченком

9.6т
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Ветеран АТО і тренер із фрі-файту Валерій Чоботар вважає, що українці підіграють російській пропаганді, жорстко критикуючи Олександра Усика та Василя Ломаченка.

На думку Чоботаря, боксери будуть іще більше розлюченими на співвітчизників.

Василь Ломаченко та Олександр Усик

Василь Ломаченко та Олександр Усик

Fightnews.info

"Вони дорослі люди і самі роблять свій вибір. Але коли Росія окупувала Крим, то кримчанин Усик зайняв проукраїнську позицію, продовжив виступи за збірну України. Тепер його відібрали, а ми ще й допомагаємо агресору. Якщо зараз зайти на сторінку в Усика в соцмережах, то 90% негативних і принизливих коментарів – українською мовою. І він ненавидітиме українців після цього! І хто відповідальний за це? Вороги? Так, але вони лише створюють умови, а далі ми все зробимо самі. Нинішній хайп довкола боксерів тільки на руку Росії, яка має зайві аргументи щодо "дикості" української держави, мовляв, подивіться, там навіть свою гордість, олімпійських чемпіонів, не вміють цінувати", – цитує Валерія "Нова тернопільська газета".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик звинуватив українців у прямих погрозах після того, як його розкритикували за проросійську позицію. За словами Валерія Чоботаря, Росія відібрала в України Усика та Ломаченка, як раніше вчинила з Кримом і Донбасом.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик
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