"Буде небезпечний": промоутер розповів про бій Усик - Джошуа

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) Едді Хірн вважає, що українцеві Олександру Усику (17-0, 13 КО) варто побоюватися бою з британцем.

"Бій із Джошуа буде дуже небезпечним для Усика. Але поєдинок з Усиком буде також небезпечний і для Ентоні. Їх бій може стати абсолютно колосальною подією. Даю мільйон відсотків, що Ентоні погодиться на це", – заявив Хірн в інтерв'ю Boxing news 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джошуа (22-1, 21 КО) впевнено переміг мексиканця Енді Руїса (33-1, 22 КО) в бою-реванші і повернув свої чемпіонські пояси.

Незважаючи на те, що Усик є обов'язковим претендентом на бій із Джошуа за титул WBO, першим суперником Ентоні стане Кубрат Пулєв. Цей поєдинок повинен відбутися з більшою часткою ймовірності у квітні.

Якщо Усик проведе бій проти Чісори 7 березня, і цей поєдинок буде значущим у суперважкій вазі, бій Усика проти Джошуа може виявитися призначений на наступне півріччя

Сам британець заявив, що в своєму наступному бою хоче побитися з Олександром Усиком, а не з Пулєвим.

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