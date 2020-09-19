Бубка прокоментував падіння свого "вічного" рекорду: підсумки спорту 18 вересня

Бубка відреагував на падіння свого "вічного" рекорду, а в матчі Ліги Європи команди влаштували перестрілку, забивши 12 голів
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 18 вересня.
Крім того, популярна фітнес-модель пристрасно поцілувала свою кохану і показала фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Бубка відреагував на падіння свого "вічного" рекорду
Популярна фітнес-модель пристрасно поцілувала свою кохану і показала фото
У матчі Ліги Європи команди влаштували перестрілку, забивши 12 голів
Експрезидент російського клубу про виліт "Динамо" з ЛЄ: такому колгоспу програємо вперше
Лідер "Шахтаря" вирішив покинути команду
"Шахтар" представив нову ведучу клубного телеканалу: фото дівчини
Луческу ввів в "Динамо" нововведення, які використовував у "Шахтарі" – ЗМІ
Боксер Сіренко про Повєткіна: то, що говорили про Україну, викликало повагу
Сьомін опублікував знімок напівоголеної дівчини у себе Instagram
Швейцарський лікар зробив невтішний прогноз про стан Шумахера