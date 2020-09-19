Бубка прокоментував падіння свого "вічного" рекорду: підсумки спорту 18 вересня

Бубка відреагував на падіння свого "вічного" рекорду, а в матчі Ліги Європи команди влаштували перестрілку, забивши 12 голів

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 18 вересня.

Крім того, популярна фітнес-модель пристрасно поцілувала свою кохану і показала фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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