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22 квітня • оновлено в 14:47
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Брудне, мерзенне, жирне: Соловйов відзначився новою зухвалістю на адресу Уткіна

2.3т
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Російський пропагандист Володимир Соловйов засипав коментатор Василя Уткіна новими образами.

Журналіст звинуватив свого опонента по гучному інтернет-конфлікту в поборах.

Брудне, мерзенне, жирне: Соловйов відзначився новою зухвалістю на адресу Уткіна

"Чому я кажу, що Вася – нікчемність? Він же мені так і не подзвонив. Ти ж бзд*ш зателефонувати мені в ефір, у тебе ж є мій мобільний телефон. Ти ж тільки язиком своїм брудним... Васю, а ти пам'ятаєш, як ти ходив і вимагав у керівників клубів гроші, щоб добре про них говорити? Вася, ти брудне, мерзенне створіння. Васю, мені наплювати на твою орієнтацію, живи з ким хочеш. Але ти ж завжди вимагав гроші. Ще раз тобі кажу: мужики не на баттли ходять. У тебе є мій телефон. Подзвони, домовимося, вигребеш. Жирна тушка, видави з себе що-небудь", – заявив Соловйов в ефірі свого YouTube-каналу, передає Sports.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт Соловйова і Уткіна розгорівся після того, як Василь звинуватив у зраді уряд Росії під час пандемії коронавірусу. Він так само нагадав супернику, як той ховається від проблем в Італії і викликав того на Versus Buttle.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Володимир Соловйов Василь Уткін
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