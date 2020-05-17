Бринзак пояснив, чому Росія воює з Україною: спортивні підсумки 16 травня

Максим Богданов Спорт 09:14, 17.05.2020 Оновлено: 09:58, 17.05.2020

Бринзак пояснив, чому росіяни ведуть війну з Україною, а заслужена тренерка СРСР назвала депутатку з партії Путіна та олімпійську чемпіонку Ірину Родніну "закінченою дурепою".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 16 травня.

Крім того, дочка легендарного футболіста Пола Гаскойна вразила оголеною фотосесією і стало відомо, що сказали Мілевському в збірній України після пенальті зі Швейцарією. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"І таких там мільйони": Бринзак пояснив, чому росіяни ведуть війну з Україною

Заслужена тренерка СРСР назвала Ірину Родніну "закінченою дурепою"

Популярна фітнес-модель вийшла голою на балкон готелю

Дочка легендарного футболіста Пола Гаскойна вразила оголеною фотосесією

Стало відомо, що сказали Мілевському в збірній України після пенальті зі Швейцарією

У мережі показали найкрасивіших уболівальниць німецьких футбольних клубів

"Повернемося до посилення карантину": Ляшко назвав 4 фактори зриву чемпіонату України

Чемпіонка Перу з боротьби знайдена мертвою в хостелі

Зоряний англійський футболіст на карантині влаштував безконтрольну секс-вечірку з моделями

Напівроздягнена Світоліна похвалилася спокусливим фото

Коментувати
Спорт

Дивіться також

У Києві лікарі отримали засоби захисту від Фонду Порошенка: як виглядають

"Піар не пройшов": депутат з Одеси засудила дії "Слуги народу" Леонова

США налякали Росію ядерними ракетами в Польщі: посипалися погрози

Нашій армії - наш військовий додаток: створимо його разом!

Рада відмовилася від спроб визнати СРСР агресором у Другій світовій війні