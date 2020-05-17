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17 травня • оновлено в 12:44
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Бринзак пояснив, чому Росія воює з Україною: спортивні підсумки 16 травня

7.4т
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Бринзак пояснив, чому росіяни ведуть війну з Україною, а заслужена тренерка СРСР назвала депутатку з партії Путіна та олімпійську чемпіонку Ірину Родніну "закінченою дурепою".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 16 травня.

Бринзак пояснив, чому Росія воює з Україною: підсумки спорту 16 травня

Крім того, дочка легендарного футболіста Пола Гаскойна вразила оголеною фотосесією і стало відомо, що сказали Мілевському в збірній України після пенальті зі Швейцарією. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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