"Брехливий мерзотник": Навальний поставив на місце Соловйова у суперечці з Уткіним

Російський опозиціонер Олексій Навальний підтримав коментатора Василя Уткіна в його суперечці з пропагандистом Володимиром Соловйовим.

На думку Навального, спортивний журналіст справедливо дорікнув уряду РФ у зраді на тлі пандемії коронавірусу, так як не забезпечила громадян необхідними умовами під час карантину.

Олексій Навальний кадр з відео

"Уткін сказав правильні речі. І тут на нього відразу летить маленька моська. Тому що сказані злочинні речі, тому що Василь засумнівався в тому, що наша держава прекрасне. І біжить Соловйов, тому що він головний пропагандист. Він вистрибує зі штанців і пише, що Уткін божевільний. Соловйов смішний і маленький брехун. Уткін говорить реальні речі, адже ми платимо податки цій державі. А за що? А брехливий мерзотник Соловйов відверто бреше в очі людям ", – сказав Навальний в ефірі свого YouTube-каналу.

Як повідомляв Обозреватель, після образ на свою адресу Василь Уткін викликав Соловйова на Versus Buttle. Його опонент безглуздо відмовився від виклику, засипавши коментатора новими брудними висловлюваннями.

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