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20 травня • оновлено в 10:37
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Братанню Усика з росіянами знайшли пояснення: спортивні підсумки 19 травня

5.1т
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Український чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов пояснив братання Олександра Усика з росіянами, а сам боксер станцював із Ольгою Поляковою.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 19 травня.

Крім того, знаменитого рестлера Шеда Гаспарда змило хвилею в океан. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Оля Полякова Аліна Загітова Олександр Усик
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