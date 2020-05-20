Братанню Усика з росіянами знайшли пояснення: спортивні підсумки 19 травня

Український чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов пояснив братання Олександра Усика з росіянами, а сам боксер станцював із Ольгою Поляковою.

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