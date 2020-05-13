Ну, что? Все высказались по поводу Усика и Ломаченко? Ок. Тогда я подведу итог от себя.

Когда-то давно, в детстве, я смотрел документальный фильм о том, что на мясокомбинатах держали специального козла, который вел баранов на убой. Да, он отправлялся в цех убоя животных и бараны доверчиво шли за ним, хотя и пугались шума машин и запаха крови. А козел оставался невредимым. Его отпускали. И он вел следующее стадо на убой. Такого узкопрофильного специалиста называли "козел-провокатор". Меня тогда это впечатлило и ужаснуло. Ведь вести на бойню почти подобных себе - это мерзость.

Но учитывая, что мне тогда было лет 12, то я попытался найти объяснение этой ситуации в том, что это животные и они не понимают того, что делать. Но сейчас мне не 12, а Усик и Ломаченко не козлы, а люди. Хотя и некоторые люди бывают козлами. И ведут себя так же. Но тут другое.

И Усик и Ломаченко озвучивают то, что им близко. Делают это осознанно. Я не знаю, кто их в этом убедил, но они называют россиян братьями. Но брат ли мне тот, кто убивает меня? Брат ли мне тот, кто забирает мою землю? Брат ли мне тот, кто оскорбляет меня и приносит войну с разрухой мне в дом? Точно нет. Но для Усика и Ломаченко они братья. Значит независимая Украина для них менее важна, чем симпатии россиян и слов московских попов. Это тот выбор, который они сделали. Я признаю, что Ломаченко и Усик являются великими спортсменами, но никчемными гражданами. Так бывает. Они поведут за собой часть своих симпатиков в объятья "рузькому миру". Ведь им он комфортен. Но для меня они ничем не лучше "козлов провокаторов", которые ведут баранов за собой на бойню. Эти тоже ведут баранов за собой. Но двуногих. Но человек не обязан быть бараном и слепо идти за ведущими на убой.

Поэтому сделайте выводы из этой ситуации и просто не идеализируйте людей. Даже если у них есть чемпионский титул или они хорошо играют президента в сериале. Или если они красиво говорят и раздают красные шарики. "Козлы провокаторы" есть и среди людей. За ними просто не надо идти. ))