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15 квітня • оновлено в 14:30
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"Боягуз! Хочу принизити тебе!" Уткін викликав на баттл пропагандиста Соловйова

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Російський коментатор Василь Уткін кинув виклик пропагандисту Володимиру Соловйову після перепалки в мережі і запропонував тому провести Versus Battle.

Журналіст заявив, що хоче принизити колегу, і висловив упевненість у відмові опонента від зустрічі.

"Справа зайшла занадто далеко. Я думаю, що нам пора зустрітися за правилами Versus Battle. Чесного словесного бою. Виходь, спробуй себе захистити. Я хочу тебе принизити. Я хочу повернути тебе на те місце, яке ти займаєш. І я це зроблю. Як тебе зачепив один твіт, га? І ти точно абсолютно засс*ш. У тебе немає виходу, ти боягуз", – сказав Уткін в ефірі свого YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Соловйов і Василь Уткін влаштували зарубу у мережі, згадавши про Київ.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Володимир Соловйов Василь Уткін
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